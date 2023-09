Padova dedica una rotonda agli eroi della sanità, medici e sanitari che hanno combattuto il Covid

Anche Padova avrà la sua rotonda dedicata agli “Eroi della Sanità”. Ad Agna erano stati i primi ad intitolarla ai medici dopo i loro gravosi impegni durante il periodo della pandemia, ma poi in molte altre città e comuni d'Italia sono spuntate targhe sui rondò, nelle strade e nelle piazze. Ora anche da Palazzo Moroni è arrivata la decisione di dedicare la rotonda in via Einaudi, nel quartiere San Lazzaro, ad una categoria che tra il 2020 e il 2022, è stata sottoposta ad un carico di lavoro immenso e a rischi molto gravi. L'idea era stata lanciata da Fratelli d'Italia in Veneto, con il sostegno del deputato e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, Luca De Carlo. La zona scelta a Padova è quella dove sorgerà il nuovo policlinico della città, proprio per dare un segnale di riconoscenza verso chi ha messo a repentaglio la propria salute, in molti casi anche perdendo la vita, per salvare quella di milioni di persone che hanno dovuto lottare contro il Covid.