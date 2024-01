Festa dell'albero alla Lambruschini, 8 nuove piantumazioni con Legambiente

Festa dell’Albero oggi, 18 gennaio, alla primaria Lambruschini di via Montà con la messa a dimora di otto alberi nei terreni confinanti con la scuola. L’iniziativa nata della collaborazione del XIV Istituto comprensivo Galilei, il Comune di Padova e Legambiente, rappresenta l’ultima tappa di un percorso che nei mesi scorsi ha coinvolto altre scuole cittadine in cui gli alunni sono stati chiamati a prendersi cura del verde cittadino con un ruolo di protagonisti, imparando a conoscere e rispettare l’ambiente.

La festa

Sono stati loro a scavare le buche, a mettere a dimora gli alberi stando attenti a non soffocarne il colletto, a preparare un giusto mix di terra e compost per il loro nutrimento e a fare la pacciamatura finale per proteggerli dagli sbalzi termici. Le attività sono state precedute da interventi in classe dedicati ad approfondire l'importanza degli alberi e della biodiversità con attività giocate e laboratori per la creazione di rifugi per insetti impollinatori e bombe di semi per aumentare la presenza di fiori.

Le piante

Le piante sono state fornite dal Settore Verde e Parchi del Comune di Padova che ne curerà la manutenzione nei prossimi anni. Oggi, alla scuola Lambruschini, la messa a dimora di 3 carpini, 1 tiglio, 1 liriodendro, 1 salice contorto, 1 frassino, 1 ginkgo biloba, è stata accompagnata dall’interramento di bulbi di tulipani nel giardino della scuola, grazie alla collaborazione del Comitato Genitori. Con questo gesto, i bambini contribuiscono a rendere più bello e profumato il giardino della Scuola.