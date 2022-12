Classifica qualità della vita, Giordani: «Padova cresce grazie al grande gioco di squadra»

«Per Padova giungono dati complessivamente soddisfacenti e in controtendenza rispetto al contesto di area vasta. Sono passi in avanti graduali che accogliamo con favore, anche perché si fa riferimento a dati e valori raccolti in mesi molto difficili, nei quali ogni territorio ha patito l’uscita dal Covid da un lato e la grave crisi energetica con rincaro drastico delle materie prime dall’altro». E' il commento del sindaco Sergio Giordani dopo la pubblicazione della classifica della qualità della vita de Il Sole24 ore, che ha visto Padova risalire di 4 posizioni, dalla 33esima alla 29esima. Si migliora, ma si può fare di più, anche se tutte le altre province venete hanno perso punti.

«Credo che il sistema di Padova e della sua provincia abbia retto grazie a un notevole gioco di squadra tra sindaci, istituzioni e terzo settore, continuare su questa strada è la via giusta - chiude il sindaco Giordani - .Ambiente, lavoro, salute, cura delle fragilità, innovazione e sicurezza restano gli assi strategici su cui costruire ulteriori passi avanti per migliorare la qualità del vivere nella nostra provincia».