Il "giornalista combattente" sotto attacco dei russi: «Non vogliono che raccontiamo il conflitto»

Claudio Locatelli è tornato in Ucraina ed è finito sotto attacco. Anche questa volta ha scelto di raccontare dalla sua pagina Fb, attraverso dirette video, quello che accade sul fronte. Già in seguito all'invasione dei blindati russi Claudio Locatelli aveva raccontato il conflitto. Pochi mesi aveva raccontato la prese del potere in Afghanistan dei Talebani.

Spari

Stava percorrendo in auto il sottoponte nei pressi del villaggio di Antonivka, nei pressi del fiume Dnipro, quando gli hanno scaricato delle raffiche che hanno colpito le portiere delle sua auto. Locatelli ha dichiarato che non era in una situazione critica, perché c'era una buona visibilità e non c'era nessuno scontro in atto. Ma è dalla riva russa del fiume che sono partiti i colpi: «In altri casi direi che è una coincidenza, oggi ci sono troppi elementi per non dire che è stato un attacco deliberato. Non vogliono che si racconti il conflitto», ha dichiarato Locatelli.

Ferita

Uno dei colpi che hanno colpito l'auto ha fatto esplodere il vetro a fianco del reporter che è rimasto ferito in modo lieve.