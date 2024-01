Manutenzione straordinaria alla rete idrica, utenti senz'acqua

È in corso un importante intervento di manutenzione della rete idrica nel Comune di Montegrotto Terme tra le vie Marza, viale Stazione, Neroniana e Piazzale Stazione, che prevede l'inserimento di un nuovo gruppo saracinesche che contribuirà ad aumentare l’efficienza delle manovre alla rete riducendo i disagi futuri per gli utenti.

Interruzione

Sarà quindi necessario effettuare l’interruzione dell’erogazione idrica nella serata di lunedì 22 gennaio, a partire dalle 21 fino all’una del giorno successivo. Durante tali operazioni saranno possibili abbassamenti di pressione o temporanea interruzione della fornitura idrica nelle vie Neroniana, Marza e Piazzale della Stazione ed in tutta l’area ad est della ferrovia-zona Mezzavia. Al ripristino della regolare erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi torbida o bianca: sono situazioni tipiche dovute all'interruzione di flusso e alle variazioni di pressione. È sufficiente lasciare scorrere l'acqua fino a che non torna limpida prima di utilizzarla. Si raccomanda di controllare che l’acqua sia in distribuzione prima di avviare elettrodomestici e apparecchi che la utilizzano, come lavatrici o lavastoviglie, e di spegnerli nel caso il servizio venga interrotto. Eventuali problemi potranno essere segnalati a Etra telefonando al Numero verde 800 013 027. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà riprogrammato alla settimana successiva.