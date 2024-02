Commissione consiliare sui lavori della nuova linea del tram dentro il cantiere di via Gozzi

Commissione consiliare sui cantieri del tram oggi, 28 febbraio, in via Gozzi. Il presidente della commissione urbanistica Bruno Cacciavillani ha voluto convocare la riunione sul posto, proprio per permettere ai consiglieri e agli uditori di vedere con i propri occhi i lavori in corso in uno dei cantieri più impattanti della città.

I lavori

I lavori di posa della piattaforma nel tratto di cantiere che interessa via Gozzi proseguono e dovrebbero terminare entro un mese. Sono state posizionate le prime armature dentro le quali poi è sttao gettato il calcestruzzo per formare la piattaforma tranviaria. Successivamente si procederà con le asfaltature, nel tratto di via Gozzi compreso tra via Trieste e via Scrovegni. Nel tratto tra via Scrovegni e via Tommaseo proseguono invece le operazioni preliminari per la posa della piattaforma.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «In questo momento sono in corso lavori su 2,3 km complessivi di linea. Il Sir3 è lungo poco meno di 6 km significa che un terzo abbondante del tragitto è concluso o in fase di costruzione. Oltre a via Gozzi tutta la tratta dal ponte di Voltabarozzo a via Forcellini. A questo va aggiunto il lavoro in corso nell’area dove sorgerà deposito a Voltabarozzo. La prossima estate, quando le scuole sono chiuse e la città si svuota, sarà il momento per iniziare cantieri più delicati, come il ponte Omizzolo e il tratto tra via Sografi e via Morgagni, che sarà come previsto suddiviso in sottocantieri».