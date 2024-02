Una Lectio Magistralis da il via al corso sui cambiamenti climatici dell'Università: 2023 anno più caldo della storia

Lunedì 4 marzo, presso l’Università di Padova, si terrà la Lectio Magistralis del prof. Carlos Larrea Maldonado, membro del Comitato Direttivo del Trattato per la Non-Proliferazione dei Combustibili Fossili (FFNPT) e Direttore dell'Area Ambiente y Sustentabilidad dell’Università Andina Simón Bolívar di Quito (Ecuador). Un appuntamento che coincide con l'avvio del corso su “Cambiamenti climatici e adattamenti negli ecosistemi e nelle società” del professor Salvatore Pappalardo.

Quanto accaduto l'agosto 2023 nel paese centro americano, rappresenta qualcosa di unico in relazione a come si può rispondere alla crisi climatica. Spiega il professor Pappalardo: «Lì si è svolto primo referendum al mondo per lasciare i combustibili fossili nel sottosuolo Il relatore della Lectio Magistralis, il Prof. Carlos Larrea Maldonado è stato uno dei protagonisti di un traguardo storico avvenuto in Ecuador, in cui il 20 Agosto 2023 si è tenuto il primo referendum al mondo i cittadini ad esprimersi in favore o contro il mantenimento del petrolio nel sottosuolo in un’area protetta. La vittoria del sì con il 59% ha bloccato le trivellazioni della concessione petrolifera n. 43, conosciuta come ITT (Ishipingo-Tambococha-Tiputini) che si sovrappone alla riserva della biosfera UNESCO Yasuni, importantissima area di conservazione biologica e culturale che comprende il parco nazionale Yasuni, la zona Intangibile riservata al diritto all’autodeterminazione dei popoli incontattati Tagaeri-Taromenane, conosciuta con l’acronimo ZITT, e i territori della nazione indigena Waorani. Una vittoria storica che è il risultato di una lunga lotta decennale che ha visto la società civile, i movimenti indigeni, gli accademici e i ricercatori collaborare per la giustizia climatica e la transizione dai combustibili fossili per preservare la biodiversità ecologica e culturale di una delle aree più biodiverse dell’intera foresta Amazzonica».

Un segnale davvero importante quello che arriva dall'Ecuador, come il progessor Salvatore Pappalardo sottolinea: «L’attuale situazione di crisi climatica è causata dall’eccessivo sfruttamento delle risorse fossili (petrolio, gas e carbone), che sono responsabili di circa il 90% delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera terrestre (SEI et al., 2021). A supporto di questa tesi, molteplici pubblicazioni scientifiche e report di enti internazionali segnalano che, per restare all’interno degli obiettivi definiti dalla governance climatica internazionale, è necessaria ed urgente la sospensione immediata di ulteriori sussidi per la promozione di nuove concessioni di estrazione di idrocarburi, avviando con quei fondi l’eliminazione delle concessioni già sviluppate e/o in produzione (IEA, 2023). Un'altra ricerca nodale all’interno di questo dibattito è stata pubblicata nel 2021 da Welsby et al. che hanno mostrato che per restare all’interno dello scenario di 1.5°C di riscaldamento delineato dall’accordo di Parigi, con una probabilità del 50%, bisogna lasciare nel sottosuolo a livello di giacimenti globali rispettivamente il 58% del petrolio, il 58% di gas naturale e 89% di carbone. L’analisi elaborata non è solo quantitativa ma per la prima volta viene svolta anche un’indagine geografica a scala paese che definisce le cosiddette “unburnable carbon areas”, ovvero quelle zone in cui è prioritario iniziare l’abbondono dello sfruttamento delle risorse fossili. Nonostante le evidenze scientifich e gli attuali impegni climatici adottati dalla governance climatica internazionale non sono ancora all’altezza dell’emergenza climatica e degli obiettivi prefissati».

«La COP28 si è infatti svolta - evidenziano dal Dipartimento Icea - a Dubai neg. li Emirati Arabi Uniti (AUE), paese noto per basare la propria economia sull’estrazione e l’esportazione di risorse fossili, soprattutto petrolio. Secondo i dati pubblicati da Climate TRACE, negli AUE le emissioni sono aumentate del 7.5% solo nell’ultimo anno rispetto al 2022, registrando un incremento circa cinque volte superiore rispetto al trend globale, che è stato del 1.5%. La COP28 è stata non solo la COP più partecipata della storia, con oltre 100.000 partecipanti, ma anche soggetto di accese discussioni fin dall'inizio, principalmente a causa del suo presidente, il sultano al-Jaber negazionista climatico2 e presidente della compagnia statale ADNOC, una delle dodici compagnie petrolifere più importanti a livello mondiale. Inoltre, la presenza di oltre 2000 rappresentati dell’industria fossile, oltre ad essere un record negativo nella storia delle COP per il più alto numero di lobbisti del fossile, ha anche trasformato la conferenza del clima in una “conferenza di petrolieri” . Per dare un’idea, solamente nel caso italiano erano presenti più delegati dell’ENI che l’insieme degli addetti della stampa, dei giornali e delle Tv nazionali. Nonostante l’elevata presenza della lobby del fossile, dalla COP28, un riscontro, seppur solamente semantico, c’è stato. Infatti, alla fine della COP è stato pubblicato il Global Stocktake che rappresenta la prima valutazione dei progressi climatici compiuti dalle parti per rimanere all’interno degli obiettivi definiti dall’accordo di Parigi. In particolare, il documento ufficiale include ora l'importante frase "Transitioning away from fossil fuels", che segna un momento cruciale nella diplomazia ambientale e simboleggia l'inizio dell'era del phasing out per l'industria dei combustibili fossili», spiega il professore. «Una vittoria però solamente apparente in quanto si fa anche riferimento all’uso di soluzioni tecnologiche come la cattura e il sequestro di carbonio per mitigare le future nuove ed ulteriori esplorazioni e concessioni per l’estrazione di fonti fossili (UNFCCC, 2023). La proposta di Trattato di Non Proliferazione dei combustibili fossili Nel 2019, in seguito agli sforzi internazionali inizialmente guidati dalle comunità più vulnerabili all’attuale crisi climatica, è stata lanciata un’iniziativa globale per promuovere il Trattato di Non-Proliferazione dei Combustibili Fossili. Questa proposta pioneristica ed avanguardista punta a supportare e promuovere la cooperazione internazionale per sollecitare ed accelerare la transizione energetica verso fonti rinnovabili e terminare le espansioni dell’industria del fossile, allineando gli attuali trend di emissioni e produzione in linea con gli obiettivi definiti dall’accordo di Parigi. L’aspetto principale di quest’iniziativa è che non nasce dai negoziati internazionali riguardanti il clima, quindi non è stato istituito all’interno degli ambienti della governance climatica, ma deriva da una articolazione globale di movimenti per la giustizia climatica, organizzazioni indigene e della società civile (FFNPT, 2021). Al giorno d’oggi, gli Stati Nazione che hanno firmato e supportato il trattato sono dodici, di cui undici anno aderito nel 2023, anche il Parlamento Europeo ha formalmente appoggiato il FFNPT nell’Ottobre del 2022. Dopodiché, sono invece più di 100 le città a livello mondiale che hanno aderito tra cui alcune delle principali metropoli come Londra, Los Angeles, Sydney».

«L’adesione dello stato californiano nel settembre del 2023, ha segnato un traguardo storico e che a oggi rappresenta la più grande economia tra quelle che stanno sostenendo la proposta. In Italia, sono tre le città che supportano il FFNPT: Torino, Pontassieve e Roma. Per quanto riguarda invece le organizzazioni della società civile sono più di 2,200 a sostenere il documento e più di 600 mila le firme individuali tra cui accademici, figure istituzionali ed attivisti. Tra quest’ultime sono presenti anche 101 premi Nobel. Il trattato si pone l’intento di proporre ed attuare un negoziato internazionale tramite un dialogo diplomatico per definire delle azioni e delle misure comunitarie vincolanti col fine di garantire e finanziare una transizione equa e giusta attraverso un processo di cooperazione internazionale che abbandoni il settore fossile, basandosi sui temi legati alla giustizia climatica e ai diritti umani», sottolinea il professor Pappalardo.

La giornata è organizzata in collaborazione con il Centro di Eccellenza per la Giustizia Climatica (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale ICEA), e la laurea magistrale internazionale Erasmus Mundus in Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development, coordinata dal prof. Massimo De Marchi. Spiegano dal DIpartimento Icea: «La crisi climatica in corso è sempre più evidente e rappresenta la sfida più importante dei nostri tempi: il 2023 ha segnato una nuova normalità climatica, definita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, l’era del “global boiling” . Il 2023 ha rappresentato, infatti, un anno cruciale e disastroso dal punto di vista della crisi climatica, nel quale tutti i record storici di temperatura globale sono stati oltrepassati. Per citare alcuni dati climatologici, il 2023 è stato l'anno più caldo mai documentato dal 1850, nel quale la temperatura globale annua registrata è stata di 1,45 ± 0,12 °C al di sopra dei livelli preindustriali (1850-1900). Con tali valori, gli obiettivi del famoso Accordo di Parigi della COP21 (2015) che puntavano a contenere l’aumento della temperatura media globale “ben al di sotto” dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, limitando l’incremento a massimo 1.5°C di riscaldamento globale in modo da ridurre significativamente i relativi rischi ed impatti climatici, sembrano assai lontani dall’essere rispettati (UNFCC, 2015). Tale tendenza all'aumento della temperatura globale è costante dal 1980, dopo il quale ogni decennio è stato più caldo di quello precedente; infine, gli ultimi dieci anni (2014-2023) sono stati i più caldi mai registrati».