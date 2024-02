Maltempo, il Bacchiglione ha superato il livello di guardia: gli aggiornamenti

«Resta critica la situazione maltempo in Veneto, con il torrente Retrone e il fiume Bacchiglione che hanno superato il limite di guardia»: inizia così l'aggiornamento meteo delle ore 8 di oggi, mercoledì 28 febbraio, da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Aggiornamento maltempo

Prosegue Zaia: «La circolazione dei treni rimane sospesa su tre linee (Vicenza-Padova, Vicenza-Schio fino a Cavazzale, Vicenza-Treviso da San Pietro in Gù), con la presenza sul posto da parte dei tecnici di RFI. Si sono verificati numerosi allagamenti in comune di Vicenza e Altavilla Vicentina: è intervenuta la Protezione Civile con pompe e saccate. Il Consorzio Bacchiglione segnala alcuni allagamenti nei comuni dei Colli Euganei a causa dell'impossibilità ricettiva della rete minore. È esondato lo scolo consortile Nina, affluente del canale Bisatto, in località Lovertino di Rovolon, interessando alcune abitazioni. Il torrente Aldegà inizia lo sfioro in comune di Monteforte d'Alpone e S. Bonifacio, con invaso in area deputata a laminazione. Da lunedì ad oggi sono state attivate 100 organizzazioni di Protezione civile del Veneto con 651 volontari. Al lavoro anche decine di Vigili del Fuoco, che in molti comandi hanno effettuato il raddoppio dei turni».

Consorzio Bacchiglione

Questo invece l'aggiornamento del Consorzio Bacchiglione: «Tutto il personale è impegnato nel monitoraggio del territorio in particolare nel bacino dei Colli Euganei nei comuni di Cervarese Santa Croce,Torreglia, Teolo,Abano, Montegrotto Terme e Battaglia Terme. Si segnalano alcuni allagamenti nei comuni dei Colli Euganei a causa dell'impossibilità ricettiva della rete minore. Tutto il personale è impegnato nel territorio e in costante monitoraggio dei livelli al fine di garantire la sicurezza ed evitare situazioni di criticità. Particolare attenzione ai livelli dello scolo Rialto per le prossime 24 ore per garantire le sicurezza del territorio. Al momento i livelli sono stazionari e in lieve abbassamento. Si raccomanda la massima allerta fino alla giornata di domani, quando le condizioni meteo dovrebbe subire un miglioramento».