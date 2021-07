Padova Pride, importanti modifiche alla viabilità per garantire la sfilata: l'elenco completo

Sabato 10 luglio dalle ore 15 alle ore 19 verranno temporaneamente chiuse al traffico Piazza Garibaldi, via Emanuele Filiberto, via Matteotti, via Giotto e viale Codalunga a Padova

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che a causa della manifestazione denominata “Padova Pride” sabato 10 luglio dalle ore 15 alle ore 19 verranno temporaneamente chiuse al traffico Piazza Garibaldi, via Emanuele Filiberto, via Matteotti, via Giotto e viale Codalunga a Padova.

Pertanto nella suddetta fascia oraria tutte le corse delle linee urbane 6, 9 e 10 e delle linee extraurbane Padova-Vicenza, Padova-Villaguattera, Padova-Teolo-Vo', Padova-Teolo-Vo'-Barbona. Padova-Bastia-Barbarano e Padova-Villafranca-Camisano potranno essere deviate in base all’esigenza dal personale preposto a terra.