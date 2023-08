Padova, più 400 euro una singola per studenti: «Città non accessibile economicamente»

Secondo una ricerca riportata sul sito immobiliare.it. a Padova costa più di 400 euro una camera singola in un alloggio affittato a studenti. C'è un lieve abbassamento del prezzo medio in corrispondenza di un aumento dell'offerta degli alloggi privati, ma la cifra rimane importante.

«Anche quest'anno Padova si conferma una città non accessibile economicamente per chi vuole studiare. Più di 400 euro per una stanza sono una cifra che la maggior parte degli studenti e delle famiglie non possono permettersi, considerando anche il continuo aumento del costo della vita. Gli studenti a Padova sono ogni anno sempre di più, in particolare fuori sede e internazionali, e il mercato immobiliare privato non perde l'occasione per approfittarsene, grazie soprattutto alla mancanza di residenze pubbliche. In tutto ciò, la Regione Veneto, che ha in capo questa competenza, continua ad ignorare il problema e a non investire in residenzialità pubblica. È dal 2019 che i prezzi della stanze singole e doppie si alzano sempre più, eppure in tutti questi anni non c'è mai stata la volontà da parte della Regione Veneto di aprire un tavolo di discussione sul tema, o semplicemente di aumentare gli stanziamenti per costruire nuove residenze o riqualificare tutte quelle che negli anni sono state chiuse per mancanza di manutenzione», dichiara Domenico Ciro Amico, coordinatore di UDU Padova e Senatore Accademico di Unipd.