Per anziani e pazienti affetti da malattie croniche: nasce la Palestra della Salute

Nome inglese, ma idea tutta padovana: l'Università di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e Altavita-Ira (che gestisce alcune case di riposo per anziani in città) hanno siglato una convenzione per avviare il progetto "Exercise is Medicine" che, integrando diversi approcci, intende affrontare in modo appropriato e multidisciplinare il progressivo invecchiamento della popolazione, rallentando così le possibili cronicizzazioni e diminuendo complicanze e disabilità.

Palestra della salute

Il progetto si propone di connettere livello ospedaliero, locale e sociale per promuovere un miglioramento della qualità di vita negli anziani, che spesso sono pazienti con condizioni di cronicità e multi-morbilità che potrebbero beneficiare di programmi di esercizio fisico. A questo proposito Altavita-Ira mette a disposizione dei locali di sua proprietà in via Monsignor Fortin 34 nel quartiere Terranegra per la realizzazione di una vera e propria "palestra della salute", in cui le persone affette da malattie croniche (ad esempio obesità grave e cardiopatie congenite) possono recarsi per svolgere della benefica attività fisica. Il Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova, in eventuale collaborazione con altri dipartimenti dell'Ateneo, proporrà invece delle specifiche iniziative rivolte al benessere degli anziani residenti nel quartiere di Terranegra. Per gli ospiti diurni e per i residenti nella zona di Terranegra, infine saranno proposti dei programmi di attività motoria mirati al miglioramento/mantenimento funzionale ed alla riduzione del rischio di caduta. Tali programmi potranno essere organizzati in piccoli gruppi, coordinati da uno specialista in attività motoria preventiva e adattata, con l’obiettivo di migliorare non solo l'efficienza fisica, ma anche l'interazione sociale, particolarmente in presenza di fasi precoci di decadimento cognitivo e mirata, attraverso l’attività fisica, al rallentamento dei processi di decadimento in atto. La partecipazione alle attività sarà aperta ai familiari degli ospiti, per una condivisione delle attività ricreative e di benessere psico-fisico e delle azioni mirate al mantenimento delle abilità dell'anziano e per il supporto all’attività di assistenza dell'anziano da questi svolta, volta alla riduzione dello stress dei caregiver.