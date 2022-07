Ragona: «Avanti con il tram, controlli a tappeto di Aps su tutte le società coinvolte»

Le polemiche attorno ad una delle più grandi opere che vedrà Padova nei prossimi anni, proseguono anche da Roma. I parlamentari padovani Roberto Caon e Raphael Raduzzi hanno continuato a criticare la scelta dell'amministrazione Giordani, gettando poi fuoco sul bando di affidamento dei lavori. A rispondere è l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona.

Ragona

«Aps sta procedendo con la chiusura della verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese da parte di Euroferroviaria, ditta subentrata a Psc nella cordata che si è aggiudicata la gara per la realizzazione della linea. Documentazioni come ad esempio il Durc, i Casellari Giudiziali, il Casellario delle sanzioni amministrative, il Casellario Anac, ecc non sembrano evidenziare criticità - sostiene Ragona - .Abbiamo comunque chiesto chiarimenti ufficiali rispetto a quanto uscito sulla stampa qualche giorno fa relativamente a un'indagine per 'Ndrangheta di una persona che pare legata ad Euroferroviaria, che comunque non appare nei documenti inviati, tanto che la stessa azienda a mezzo stampa ha smentito un suo ruolo alla data della cessione del ramo di azienda. A seguito della chiusura di queste verifiche verrà avviata la progettazione esecutiva che ci accompagnerà verso i lavori della nuova linea. Contemporaneamente e in seguito al subentro di Euroferroviaria abbiamo richiesto tramite il portale banca dati nazionale Antimafia il certificato anche di questa ditta, oltre agli altri già arrivati delle altre ditte. Qualora ci fossero dei problemi, il contratto contiene già la clausola risolutiva. Questo perché prestiamo massima attenzione alla legalità ed è esattamente per questo che abbiamo firmato il Protocollo Legalità per la realizzazione del Sir 3»

La replica

«Spiace quindi che nel bel mezzo di una delle più importanti crisi di Governo degli ultimi anni, due deputati padovani abbiano deciso di investire le loro energie contro una delle opere più attese dalla città, come il voto del mese scorso ha certificato: la realizzazione delle nuove linee di tram - chiude Ragona - .Nei loro comunicati continuano a sperare che l'opera non venga realizzata. Noi andiamo avanti e da parte loro, visto il loro ruolo di rappresentanza dei cittadini padovani, sarebbe opportuno prestassero collaborazione per ottimizzare le procedure»