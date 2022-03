Palestre scolastiche e asili, ecco su cosa punta Selvazzano per ricevere i fondi del Pnrr

Sono i tre i progetti che Selvazzano Dentro ha presentato al Ministero dell'Istruzione per ricevere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati all'edilizia scolastica.

I progetti

In particolare, è stato previsto l'integrale rifacimento e ampliamento della palestra della scuola primaria Bertolin per l'importo di 2,4 milioni di euro e della palestra della scuola media Cesarotti per l'importo di 1,2 milioni. Inoltre, è previsto l'ampliamento del nido integrato comunale Aquilone, per il quale sono stati richiesti 600 mila euro. «In questo momento di ripresa cogliamo una opportunità importante che lo Stato ci sta offrendo per migliorare intanto il patrimonio scolastico andando ad ampliare spazi esistenti o, nel caso delle due palestre, addirittura a rifarle secondo gli standard CONI e che permetteranno ai nostri ragazzi delle scuole e delle società sportive di svolgere attività motoria in sicurezza e soprattutto in ambienti nuovi e all'avanguardia» ha commentato il sindaco Giovanna Rossi. L'assessore alla Scuola, Maria Elena Sinigaglia, ha aggiunto: «Come amministrazione ci stiamo adoperando con grande impegno per eseguire ogni adempimento utile per presentare correttamente le domande e, auspicabilmente, ottenerli. Confidiamo molto nell'accoglimento delle nostre richieste. Lo sport e la scuola rappresentano per l'amministrazione settori fondamentali su cui investire; i ragazzi, a scuola, necessitano di spazi adeguati non solo per studiare ma anche per svolgere l'attività sportiva in strutture adeguate».