Strada romana: pronto il progetto, presto il via ai lavori

E? pronto il progetto e presto partiranno anche i lavori per realizzazione della pista ciclo- pedonale in Strada Romana, nel tratto compreso fra la rotatoria incrocio con Via Sabbioni e la rotatoria incrocio con Via Marza (zona Sporting) a Montegrotto Terme. La pista ciclo-pedonale sara? realizzata sul sedime del marciapiede esistente di cui da tempo i residenti chiedono la sistemazione e sara? collegata alla pista esistente in Via Vivaldi- Via Marza. Sara? lunga circa un chilometro e avra? una larghezza variabile compresa fra i 2 metri e mezzo e i tre metri, (1,25 m – 1,50 m per ogni senso di marcia).

Il fondo della pista sara? in asfalto in modo da garantire una superficie liscia ed uniforme adatta al transito di cicli e pedoni. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali (via Montegrappa) saranno realizzati con le stesse modalita? degli attraversamenti pedonali eseguiti sulle vie limitrofe. «Questa nuova pista - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - creera? il collegamento ciclopedonale con la zona via Flacco, lato Montegrotto e via Sabbioni, lato Montegrotto, con il centro della citta?. Questa nuova infrastruttura va a colmare un vuoto e favorira? il collegamento ciclo pedonale in sicurezza non soltanto dei cittadini residenti, ma anche degli studenti che attualmente percorrono questo tratto sopra il marciapiede tutto dissestato».

«Nella realizzazione di questo progetto molto importante per la cittadinanza - precisa il sindaco - sara? necessario rimuovere le alberature che sono state piante all’interno di tuboni e per questo non hanno potuto nel tempo sviluppare adeguate radici. Siamo stati avvertiti che rimozione del marciapiede mettera? ulteriormente a rischio la loro stabilita?. Per questo dopo aver certificato con una perizia questa situazione a, sara? necessario abbatterli. Ovviamente, avendo la nostra amministrazione ben presente l’importanza del verde, faremo in modo di ripiantare altrove gli alberi che verranno a mancare in Strada Romana». Per il via libera del progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale bisognera? ora aspettare la perizia e l’abbattimento degli alberi, e a quel punto i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale dureranno circa 60 giorni. L’intero insieme delle opere previste nel presente progetto e? stimato in questa fase a circa 300 mila euro.