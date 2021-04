Tamponi rapidi direttamente in piazza: l'iniziativa di tre Comuni e Croce Rossa il 18 e 25 aprile

Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Maserà, domenica 18 e 25 aprile saranno eseguiti tamponi antigenici rapidi alla popolazione, al costo di 10 euro, nei comuni di Albignasego, Casalserugo e Maserà di Padova.

Come iscriversi

Ad Albignasego, ad esempio, il 18 aprile la Croce Rossa allestirà un punto tamponi nel parcheggio di viale Cavour, accessibile dalle 17 alle 18.45 e successivamente, il 25 aprile, dalle 15.30 alle 17.45. L’accesso sarà possibile solo previa prenotazione a questo link, presentandosi muniti di mascherina e del modulo di consenso debitamente compilato, che sarà inviato via mail nel momento della prenotazione. «L’accesso allo screening non è riservato esclusivamente ai residenti di Albignasego» illustra il consigliere comunale, Daniele Maran, delegato alla Salute «ed è importante per monitorare quanto più possibile la popolazione, alla ricerca di eventuali persone positive, ma asintomatiche. In questo modo si potrà contribuire, quindi, ad arginare la diffusione del Coronavirus».