Tram, sarà su via Gozzi il primo cantiere "in strada" del Sir3: il cronoprogramma

Al via entro fine novembre il primo cantiere su strada del Sir3, la seconda linea del tram che dalla stazione ferroviaria porterà a Voltabarozzo (e viceversa): dopo gli interventi nella zona della passeggiata bianchini e di fronte al liceo Cornaro, il primo cantiere su strada è previsto su via Gozzi, nel tratto compreso tra viale della Pace e via Trieste.

Via Gozzi

Le piattaforme del tram in questo tratto correranno centrali, con la fermata in corrispondenza del palazzo Gozzi, sede di molti uffici comunali e della polizia locale.

In questi giorni i tecnici delle imprese con i tecnici di Aps e degli uffici comunali stanno definendo tutte le questioni legate alla viabilità, che verranno prontamente comunicate alla cittadinanza. Il cantiere di via Gozzi durerà circa tre mesi e procederà in contemporanea al cantiere già in corso tra via Forcellini e il lungargine Terranegra - Passeggiata Bianchini, a quello per la realizzazione del nuovo ponte sul Canale Scaricatore e a quello del capolinea di Voltabarozzo. A seguire partirà (tra la fine dell’anno e l'inizio del 2024) il cantiere di via Sografi, dove sono stati completati i lavori propedeutici ai sottoservizi e che presenta, al pari di via Gozzi, un impatto minore rispetto a via Morgagni e via Falloppio, che infatti verranno realizzate - con il nuovo ponte Omizzolo - in estate.

Andrea Ragona

Commenta l'assessore Andrea Ragona: «Con il cantiere presto su strada, entriamo nel vivo delle operazioni per la realizzazione del Sir3. Nei prossimi mesi le imprese lavoreranno in quattro cantieri diversi, perché come annunciato fin dal principio, proseguiamo organizzando il lavoro in più sottocantieri contemporaneamente con l’obiettivo di procedere a ritmo serrato limitando al massimo l’impatto con la viabilità. La grande trasformazione che padova si appresta ad affrontare è iniziata proprio con il tram che “ridisegna la città”, permettendoci di costruire una padova più sostenibile e con un trasporto pubblico più efficiente. Il lavoro di coordinamento con le imprese e costante e quotidiano, colgo anche questa occasione per ringraziare tutte le persone che ogni giorno collaborano per rendere sempre più concreta questa grande e importante opera».