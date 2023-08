L'Università di Padova riapre Villa e Parco Revedin Bolasco a Castelfranco Veneto

Dal 19 agosto 2023 riapre al pubblico (ogni sabato e domenica, dalle ore 10 alle 19) Parco Bolasco, il giardino storico ottocentesco nel cuore di Castelfranco Veneto. La temporanea chiusura del Parco è stata disposta in seguito all'improvvisa caduta della farnia monumentale dopo i violenti temporali di fine luglio.

Un avvenimento che ha portato all'avvio di nuove indagini e interventi di consolidamento delle alberature monumentali con l'obiettivo della conservazione del prezioso patrimonio arboreo e della sicurezza dei visitatori. Proprio per garantire tale condizione, la visita al Parco verrà condotta lungo i sentieri, ora ripristinati, con la previsione di alcune fasce di rispetto fino al termine degli interventi di analisi. L'Università di Padova provvederà alla chiusura del Parco, in via precauzionale, in caso di allerta meteo e in presenza di temporali e/o raffiche di vento particolarmente intense.