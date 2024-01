Strada Romana: via gli alberi pericolanti per far partire la riqualificazione con la pista ciclopedonale

Al via il progetto di riqualificazione di strada Romana con la realizzazione della pista ciclo-pedonale nel tratto compreso fra la rotatoria incrocio con Via Sabbioni e la rotatoria incrocio con Via Marza a Montegrotto Terme. I lavori sono partiti con l’abbattimento di un filare di 36 esemplari di quercus arborea che nei mesi scorsi era stato sottoposto a prove di trazione (pulling test) che avevano dato valori al di sotto di quelli minimi di sicurezza. «Quelle querce - afferma l’assessora al Verde Laura Zanotto - hanno una scarsa della capacità di resistere al vento e per questo sono a rischio schianto. Proprio la loro collocazione al margine della strada ha impedito il normale sviluppo dell’apparato radicale e il loro normale funzionamento meccanico».

Il sindaco Mortandello

«I tecnici - prosegue il sindaco Riccardo Mortandello - hanno valutato che i lavori per rimozione del marciapiede sconnesso porteranno necessariamente, con l’eliminazione dell’effetto zavorra dato dal peso delle infrastrutture e conseguente aumento dell’instabilità della porzione basale, ad un ulteriore criticità, anche perché le condizioni morfologiche, fitosanitarie e meccaniche degli alberi non sono buone e per questo ne hanno prescritto l’abbattimento per tutelare la pubblica incolumità. Ovviamente, avendo la nostra amministrazione ben presente l’importanza del verde, faremo in modo di ripiantare altrove gli alberi che verranno a mancare in Strada Romana».

Le nuove piantumazioni

Per le nuove piantumazioni verranno privilegiate le zone oggi sprovviste di alberi: nell’area verde di Via Lachina è prevista la piantumazione di Prunus ornamentali lungo le vie pedonali e la messa a dimora di alberi d'alto fusto quali Celtis australis, Fagus silvatica, Tilia, nei parco giochi Via Wagner e in quello di via Flavia è prevista la piantumazione di Prunus ornamentali. Ci saranno poi altre piantumazioni in prati e in aiuole stradali. ?«In questi casi - avverte l’assessora Zanotto - valuteremo di volta in volta la scelta delle specie sulla base di considerazioni tecniche legate alle caratteristiche del sito, prediligendo piante di dimensioni ridotte e di lento accrescimento dotate di buona rusticità».?

La ciclabile

La pista ciclo-pedonale sarà realizzata sul sedime del marciapiede esistente di cui da tempo i residenti chiedono la sistemazione e sarà collegata alla pista esistente in Via Vivaldi- Via Marza. Sarà lunga circa un chilometro e avrà una larghezza variabile compresa fra i 2 metri e mezzo e i tre metri, (1,25 m – 1,50 m per ogni senso di marcia). I lavori dureranno circa 60 giorni. L’intero insieme delle opere previste nel presente progetto è stimato in circa 300 mila euro.