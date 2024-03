Sicurezza idraulica, il Comune elenca gli interventi più urgenti da eseguire

Pulizia dei fossati e interventi di manutenzione dei corsi d’acqua: il Comune chiede al Consorzio una serie di lavori per 130 mila euro. L’amministrazione comunale ha individuato un elenco di interventi per l'esecuzione delle manutenzioni di alcuni corsi d'acqua identificati nel territorio e i conseguenti interventi per risolvere le criticità idrauliche, individuate dal Piano delle Acque. In tutto le opere necessarie sono dieci e riguardano alcuni corsi d’acqua del territorio comunale di Codiverno (via Gerla, Campolino, Carso e Ampezzon), Peraga (Marconi, zona industriale, via Bagnoli) e Vigonza via (Pionche, via Luganega, via Carpane).

I commenti

«Per tutti questi tre ambiti di intervento – spiega l’assessore alle manutenzioni Massimiliano Cacco - le opere previste dai preventivi riguardano la risezionatura e la pulizia di fossi e delle condotte poste a bordo strada o interpoderali riconducibili a lavorazioni di manutenzione ordinaria che il Comune di Vigonza intende assumere in proprio in quanto di rilevanza strategica per la sicurezza idraulica del territorio. I lavori che come amministrazione abbiamo richiesto, riguardano la necessità per risolvere le criticità idrauliche del territorio comunale individuate nel Piano delle Acque». Quest’ultimo, approvato dal Comune di Vigonza nel 2019, individua i corsi d'acqua presenti sul territorio di competenza del Comune, le modalità di manutenzione da parte dell'amministrazione comunale nonché gli interventi da realizzare secondo le regole esposte nel protocollo di intesa con il Consorzio di Bonifica, appositamente predisposto per regolare i rapporti tra i due enti. «Complessivamente abbiamo stanziato una somma iniziale di 180 mila euro – precisa l’assessore Cacco - di questi, 133.978 serviranno per questi interventi che andremo a realizzare nei corsi d’acqua consortili principali, mentre i restanti 40 mila serviranno per la pulizia e il risezionamento di fossi minori che si trovano all’interno dei centri abitati». «Finalmente dopo anni ora siamo riusciti a far partire questi importanti interventi che contribuiscono alla salvaguardia idrogeologica del territorio – ha commentato il sindaco Gianmaria Boscaro - si tratta di una prima parte dello stanziamento previsti per gli interventi di pulizia, e proseguiremo con opere analoghe che verranno

eseguite successivamente».