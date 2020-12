Zaia: «Assembramenti di questo week end sconfitta della comunità: dov'è il senso civico?»

Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il Presidente della Regione, Luca Zaia, anticipa che a giorni dovremmo avere una nuova ordinanza, necessaria a questo punto: «E’ difficile vincere una battaglia se non c’è la collaborazione da parte di tutti. Quello che abbiamo visto in questo week, le immagini delle piazze e delle strade piene nel week end, è una sconfitta per la comunità. La vera partita è quella degli assembramenti».

Senso civico

Si prende delle pause perché si vede che ci tiene a pesare la parole, ma è contrariato il Presidente Luca Zaia. Sono ovunque immagini e foto di assembramenti, nessuna città esclusa. «La stragrande maggioranza dei veneti sta rispettando le regole. Per il bene di tutti, bisogna tenere bene a mente tre saldi principi: quello di tutelare la salute propria, quello di tutelare la salute degli altri e tenere ben presente il tema dei servizi sanitari ordinari che non possono essere garantiti se siamo in emergenza. Questo va evitato assolutamente» Il Presidente della Regione anticipando la riunione con i sindaci dei capoluoghi del Veneto che si tiene nel pomeriggio di lunedì 14, tradisce una certa delusione: «Sentire che siccome non vietiamo, allora si pensa che si possa fare tutto, è come dire che bisogna fare una legge per vietare che si gettino le carte per terra. Ci vuole senso civico, senza quello questa partita non la vinciamo».

Comuni

«La cosa pubblica, il bene pubblico e l'interesse collettivo non si può delegare solo alle istituzioni e alla burocrazia. Il contagio si diffonde tramite assembramenti. E scientifico. Faremo una ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio scorso. Ma non noi abbiamo gli strumenti, come Regione, di impedire che si verifichino. Noi non abbiamo forze di polizia». Un tema che, siamo certi, sarà affrontato nella riunione con i sindaci. «Entro mercoledì una nuova ordinanza che voglio concordare con loro che hanno il reale polso della situazione». Poi una considerazione«Se pensiamo alla nostra area geografica, Carinzia, Slovenia e le regioni italiane che limitrofe, la situazione è la stessa. Dobbiamo tornare allo spirito di marzo, perché da qui ad aprile è lunga».