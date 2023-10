Pilates in azienda nella sede di Padova di Eurointerim Spa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"La sede di Padova di Eurointerim Spa, agenzia per il lavoro, diventa nuovamente palestra per i dipendenti che, in pausa pranzo, si possono dedicare al Pilates, disciplina sportiva che corregge la postura, aiuta a riequilibrare i muscoli attorno alle articolazioni e migliora la forma fisica e il benessere psicofisico generale. L'azienda padovana (oltre 120 milioni di euro l'ultimo bilancio depositato) presieduta da Luigi Sposato, organizza l'attività gratuita EuroinFORMA per i dipendenti da ottobre 2023 a fine maggio 2024. Un’iniziativa importante per facilitare la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa, favorire la buona salute dei dipendenti che spesso conducono una vita sedentaria e migliorare clima aziendale e motivazione. Tale attività conferma la strada già intrapresa nel 2018 e poi interrotta causa COVID.

«Si tratta di un’ulteriore iniziativa di un percorso di welfare aziendale che abbiamo intrapreso da anni - spiega Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa - e che vogliamo proseguire anche ora che siamo Società Benefit. Se il dipendente sta bene, l'azienda sta bene. Stare seduti tutto il giorno in ufficio o in auto può essere stressante e spesso si assumono posizioni non corrette, che a lungo andare possono modificare la postura e causare problematiche. Il Pilates può aiutare a prevenire i dolori a collo e schiena che possono insorgere a fine giornata».

I dipendenti della Sede nazionale di Padova possono frequentare, gratuitamente, lezioni di Pilates direttamente all’interno della Sala Corsi di Viale dell’Industria 60 grazie alla presenza di un’istruttrice qualificata.

«Un’indagine svolta dalla Commissione Europea su sport e attività fisica 2022 - afferma il Presidente di Eurointerim– ha svelato che il 56% della platea italiana degli intervistati non pratica sport. Con questa nuova iniziativa Eurointerim intende promuovere le opportunità di praticare sport sul posto di lavoro per favorire il benessere fisico e mentale, ma anche la produttività, i rapporti sociali, l’inclusione e le pari opportunità».

La mancanza di tempo rappresenta uno degli ostacoli principali allo svolgimento dell’attività fisica, ma in Eurointerim i dipendenti possono approfittare dell'abbattimento dei tempi dovuto alla presenza in sede dell'istruttrice. «Quello che ci incentiva a partecipare al corso, oltre alla gratuità, è il fatto che riusciamo a conciliare gli impegni lavorativi e familiari - spiegano le dipendenti coinvolte - dal momento che molte di noi sono mamme»."

