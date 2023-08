Sorpreso a 223 kmh in autostrada, multato dalla Polizia Stradale

279 punti patente decurtati e due patenti sospese, ma il caso più clamoroso riguarda di certo il conducente alla guida di una mini cooper che stato "fotografato" mentre percorreva la A4 in direzione Milano, altezza Limenella, a a 223 kmh.

E' stata una settimana, quella appena trascorsa, caratterizzata dalla cosiddetta operazione "roadpol velocità" che ha visto impegnate le Polizie Europee nei controlli finalizzati al contrasto della guida in eccesso di velocità, tra le principali cause di sinistri su strada. Così si è svolta la settimana anche per gli operatori della Polizia Stradale della Sezione di Padova.Ogni giorno sono stati effettuati posti di controllo con l’impiego di tecnologie volte ad accertare, a distanza, la velocità di marcia tenuta dai conducenti. 17 posti di controll hanno portato a circa 300 veicoli controllati, di cui 100 trovati oltre limiti di velocità, ma mai come l'automobilista che ha scambiato l'A4 per una pista di F1.