Quasi tre chili di hashish interrati nell'aiuola di casa: trentenne in manette

Nella serata di venerdì 28 settembre i carabinieri del Norm di Este, della stazione di Montagnana e del nucleo cinofili di Laives (Bolzano) con due unità cinofile antidroga “Kelly” e “Chip”, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne di origini marocchine, già conosciuto dalle forze dell'ordine.

I fatti

I carabinieri di Este, impegnati a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona del Montagnanese, da qualche tempo avevano individuato l’uomo come potenziale detentore di grosse quantità di sostanze stupefacenti per rifornire la zona. Dopo giorni di osservazione, hanno deciso di fermarlo durante uno dei numerosi viaggi che questi effettuava tra Montagnana e Merlara: fermato alla guida della sua auto e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di un panetto da un etto di hashish nascosto all’interno del mezzo. L’esito positivo della perquisizione ha alimentato il ragionevole sospetto che l’uomo potesse detenere altro stupefacente nella sua abitazione, per cui le operazioni sono proseguite, con l’ausilio dei cani antidroga Kelly e Chip, nelle due case in uso all’interessato, una a Montagnana e una a Merlara: grazie al fiuto delle due unità cinofile i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 2,6 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi l’uno, di cui la maggior parte occultati in una aiuola del giardino dell’abitazione di Merlara, dove erano interrati. Arrestato in flagranza di reato è stato portato in carcere a Rovigo a disposizione dell’autorità giudiziaria, a cui dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.