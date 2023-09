Tromba d'aria a Borgoricco, una casa sventrata

Paura oggi pomeriggio 23 settembre a Borgoricco. Una tromba d'aria attorno alle 16,30 ha colpito via Piovega. Una casa è stata danneggiata seriamente, altre due si sono viste il tetto divelto. Il vento e la grandine hanno abbattuto tre alberi e pali della Telecom e dell'Enel. Tutti i residenti della strada sono in emergenza. Sul luogo della bufera si sono portati gli agenti della polizia locale della Federazione, i volontari della protezione civile e mezzi dei vigili del fuoco. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni sono stati enormi. Soltanto nella giornata di domani sarà possibile quantificare i danni.

Famiglie con la casa danneggiata

Il comune di Borgoricco sta predisponendo tutte le forze a disposizione per venire incontro alle famiglie che hanno patito i maggiori danni. Non è detto, infatti, che tutte stanotte possano dormire a casa. Sta di fatto che un'ora di fortunale ha messo in ginocchio un intero territorio. Si sono vissuti momenti di disperazione, anche alla luce dei danni provocati dal maltempo che si sono verificati durante l'estate.

Ristorante inagibile

Il ristorante Quinto vizio di Borgoricco nel tardo pomeriggio di ieri, a causa dei danni provocati dal fortunale ha dovuto abbassare le saracinesche. E' toccato al titolare avvisare tutti i clienti che avevano prenotato che per la serata odierna non era possibile cenare. Domani la giornata sarà dedicata alla conta dei danni e al ripristino delle strutture che sono andate distrutte dalla furia del vento e dalla grandine.

Camposampiero

I danni sono sicuramente inferiori a Camposampiero, tuttavia si registrano allagamenti e situazioni di rischio per gli utenti della strada che si sono trovati in mezzo alla bufera nel pieno del temporale. Tra le vie più colpite si registrano via Straelle e via Bonora. A rendere più difficoltosa lo smaltimento dell'acqua è stata la fitta grandine che ha imbiancato le strade del territorio.

Loreggia

Due sottopassi sono andati sott'acqua. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia locale e i volontari della protezione civile. Non si segnalano auto incastrate, ma la situazione è costantemente sotto controllo. Altre criticità riguardano blackout alla linea elettrica e telefonica in più zone del territorio.