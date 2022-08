Proteste dei residenti, scatta il blitz al centro "massaggi"

Massaggi

Un "giro" sospetto di uomini a tutte le ore del giorno all'interno di un centro "massaggi" gestito da personale cinese a Cadoneghe in via del Santo a cavallo tra le frazioni di Castagnara e Mezzavia. Dopo numerose lamentele pervenute in comune nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia locale di Cadoneghe coadiuvati dai colleghi di Padova hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale per fare chiarezza. Alle lamentele della gente, sono seguiti nei giorni scorsi più appostamenti per fare chiarezza. Quando le forze dell'ordine hanno avuto in mano la situazione hanno proceduto al blitz. Il sospetto è che, oltre ai massaggi, vengano praticate altre attività illecite. Sono state ritrovate sostanze poco usuali alla pratica dei massaggi tra cui anche lavande intime e gel. Il livello di igiene è parso fin da subito precario a tutti i livelli.

Schiesaro

Il sindaco Marco Schiesaro che ha partecipato al servizio personalmente ha riferito: «Fin dal primo giorno il mio mandato, forte del voto dei cittadini di Cadoneghe, è stato chiaro: più controllo, più sicurezza e più legalità. Lo chiedono dunque i cittadini. Non sono perciò ammesse zone d’ombra o situazioni che possano permettere il radicamento di illegalità e clandestinità». Sono ora in corso accertamenti per capire il volume d'affari dell'attività e riscontrare eventuali irregolarità. Schiesaro ha concluso: «Ringrazio i miei concittadini che, animati dallo spirito giusto di sana collaborazione, segnalano puntualmente, senza voler suscitare clamore, le situazioni che poi vengono analizzate dalle forze dell’ordine. Ringrazio gli Agenti della Polizia Locale di Cadoneghe e quelli di Padova assieme alle unità cinofile».