Controlli a raffica nei laboratori tessili e lotta costante allo spaccio

Prima settimana di dicembre di super lavoro per gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, impegnati in una serie di controlli straordinari disposti dal comandante Antonio Paolocci su tutto il territorio.

Camposampiero

Nella stazione dei treni di Camposampiero il 6 dicembre è stato fermato un cittadino straniero, trovato sprovvisto del permesso di soggiorno. Accompagnato nel nuovo gabinetto di fotosegnalamento della Federazione a Massanzago, lo straniero è stato così identificato in un cittadino cinese già espulso due anni fa a Bologna e con diversi precedenti penali a suo carico. Per l'uomo è scattata così una nuova denuncia penale per immigrazione clandestina e la segnalazione all'ufficio Immigrazione della Questura per dare seguito alle pratiche di espulsione. Dall'inizio dell'anno questo è il sedicesimo clandestino scoperto e denunciato dalla Polizia locale.

San Giorgio delle Pertiche

A San Giorgio delle Pertiche il 6 dicembre un giovane operaio è stato sorpreso in possesso di poco meno di un grammo di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura di Padova. Le indagini sono ancora in corso per accertare dove il giovane, consumatore abituale di stupefacenti, si rifornisse della droga.

Piombino Dese

Mercoledì 7 dicembre a Piombino Dese è stato controllato un capannone artigianale dove risultavano insediate ben quattro ditte di abbigliamento gestite da cittadini cinesi. Di queste ne è stata trovata in attività solamente una, mentre le altre tre sarebbero sparite da tempo, pur risultando ancora negli elenchi della Camera di Commercio. Nella vicina abitazione, dove vengono ospitati gli operai della ditta, tutti di nazionalità cinese, gli agenti hanno rilevato numerose irregolarità. Nel fabbricato fatiscente erano state abusivamente ricavate numerose stanze per ospitare gli operai e le persone straniere trovate all'interno non erano state denunciate all'autorità di pubblica sicurezza come invece prevede la normativa. Infine tutta l'area si presentava in stato di abbandono ed incuria, con la presenza di rifiuti di ogni genere. Nei guai il proprietario del terreno e del capannone, un cittadino italiano residente sul posto, al quale verranno contestate tutte le irregolarità, visto che non sembra essere stato stipulato nessun contratto di affitto.

Ancora Piombino

Sempre a Piombino Dese, ieri 8 dicembre, in zona industriale, è stato controllato un secondo laboratorio cinese. In questo caso sono state rilevate solo alcune lievi irregolarità per dei piccoli lavori edilizi eseguiti all'interno del fabbricato. Ma la cosa che ha insospettito gli agenti è stata la presenza nel laboratorio di alcuni articoli di abbigliamento di una nota marca dell'alta moda italiana. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare la presenza lecita di tali articoli oppure se non si tratti di un caso di contraffazione.