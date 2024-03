Scoperto a rubare in ospedale, cinquantenne finisce in manette

Cinquantenne si è intrufolato nell'ospedale di Camposampiero con l'obiettivo di arraffare qualcosa e poi dileguarsi. E' stato notato in atteggiamento sospetto da un dipendente del reparto di radiologia che ha subito dato l'allarme. I carabinieri della locale stazione di Camposampiero hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino italiano, di fatto senza fissa dimora. L’uomo, nel corso della mattinata di ieri, è stato notato nei locali adibiti a spogliatoio, in una zona, tra l’altro, interdetta al pubblico. Alla richiesta dell’operatore ha riferito di essersi perso. Non convinto, il tecnico ha segnalato la cosa al 112 dei carabinieri che ha inviato tempestivamente una pattuglia.

L'arresto

L’uomo nel frattempo, con la scusa di trovare la strada per il pronto soccorso, ha cercato di allontanarsi, ma il dipendente del nosocomio non lo ha perso di vista consentendo ai militari di intercettarlo immediatamente al loro arrivo. Lo hanno quindi fermato per un controllo e, sottoposto a perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di un portafoglio ed un astuccio con al suo interno monili in oro risultati appartenenti ad una radiologa del reparto ed un tagliaunghie dotato di lametta usato verosimilmente per forzare gli armadietti dei dipendenti. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre l’arrestato, conosciuto alle forze dell’ordine per reati simili, dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di Padova di quanto commesso.