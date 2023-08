Carabinieri, un sabato di controlli e denunce

Nella giornata di sabato 12 agosto i carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno denunciato un ragazzo di 17 anni, in Italia senza fissa dimora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente. Il ragazzo è stato immediatamente segnalato al Prefetto di Padova insieme a due minori quali assuntori di sostanza stupefacente. Questo è avvenuto in conseguenza a un controllo lungo l’argine del fiume Brenta, quando i carabinieri hanno notato i tre giovani scambiarsi velocemente qualcosa. Durante la perquisizione personale ai due giovani acquirenti i militari hanno rinvenuto 3 gr. di cocaina appena ceduti dal diciasettenne, mentre anche grazie all’ausilio del Nucleo Carabinieri cinofili di Torreglia, presso il domicilio del giovane hanno trovato altri 10 gr. di cocaina e la somma di 2.000,00 € provento delle varie cessioni. La sostanza stupefacente ed i contanti sono stati sequestrati, il ragazzo denunciato ed affidato ad una comunità di Padova, mentre gli altri due sono tornati a casa con la segnalazione alle Prefettura.

Un altro giovane è stato denunciato dai carabinieri, questa volta nel Comune di Legnaro. Protagonista della vicenda un giovane che si è rifiutato di fare alcoltest, ed alla fine è stato denunciato. I carabinieri della locale stazione hanno prima fermato e poi appunto denunciato un cittadino italiano 23enne, che è residente a Polverara. Durante un posto di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato l’automobilista che invitato a sottoporsi al test con l’etilometro non ha avuto esitazione nel rifiutarsi, forse ben consapevole di quanto aveva bevuto. Il ragazzo è stato denunciato all’autorità giuiziaria.