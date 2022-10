Prevenzione e repressione dei furti: al setaccio la Saccisica

A seguito di un'impennata di furti nelle zone del Piovese i carabinieri del Comando Provinciale, con la preziosa collaborazione delle Squadre di Intervento Operativo del quarto Battaglione "Veneto" di Mestre hanno effettuato controlli straordinari a cavallo tra il 23 e il 24 ottobre. Le zone monitorate sono state quelle di Codevigo e Correzzola.

Obiettivi e numeri

Il servizio è stato organizzato per prevenire e reprimere furti, con particolare attenzione a quelli perpetrati mediante esplosivo ai danni di aree di servizio ed istituti di credito, senza dimenticare i tradizionali furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Sono state complessivamente identificate 50 persone e controllati lungo le arterie del territorio 30 automobili. Nel corso dell'attività un uomo di 57 anni è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.