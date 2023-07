Controlli nell'hotel abbandonato dopo le segnalazioni dei cittadini: 26enne denunciato

Nella mattinata di ieri, venerdì 21 luglio, i carabinieri della Compagnia di Abano Terme - coadiuvati dalla polizia locale di Teolo e Torreglia - hanno proceduto al controllo dell’albergo dismesso “Michelangelo” di Teolo (PD).

I controlli

Il controllo dell'hotel, quale risposta alle segnalazioni della cittadinanza, è stato finalizzato al contrasto del degrado insistente nell’area utilizzata come riparo da soggetti senza fissa dimora. Nel contesto sono stati ispezionati e messi in sicurezza tutti i locali della struttura, al cui interno è stato individuato un 26enne di origine nigeriana con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile, violazione delle norme sull’immigrazione poiché colpito da ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dalla Prefettura di Ferrara e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Alle operazioni hanno presenziato il sindaco di Teolo ed il proprietario dell’immobile.