Covid, Dal Ben (Azienda Ospedaliera): «Più della metà dei ricoverati scoprono la positività per caso»

Li chiamano "Covid per caso", e sono sempre di più. Anzi, la maggioranza: delle 72 persone attualmente ricoverate in Azienda Ospedaliera a Padova (tra via Giustiniani e Sant'Antonio) sono 39 quelle che hanno scoperto di essere positive al virus solo nel momento dell'ospedalizzazione per altre motivazioni.

A fornire tale dato è il direttore generale Giuseppe Dal Ben, che non è affatto contento dell'attuale andamento dei contagi: «Dopo la quarta ondata ci eravamo lasciati con un interrogativo, ovvero se ci sarebbe stata una nuova ripresa: la risposta, a giudicare dai numeri, mi sembra abbastanza chiara, perché la curva ha ricominciato a salire e in maniera ancor più decisa rispetto a seconda e terza ondata. L'incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti nel Padovano è infatti attualmente di 1.015,79 contro i 620 della scorsa settimana, e anche la percentuale di tamponi positivi è aumentata passando dal 4,13% al 5,4%». Il tutto si riflette anche sui ricoveri, seppur in misura minore: «Se sette giorni fa i posti letto occupati erano 63 ora siamo a 72 di cui 52 area medica (23 a Malattie Infettive, 18 in Geriatria, 7 in Cardiologia e 4 in Ginecologia), 9 in Pediatria, 7 in terapia subintensiva e 4 in terapia intensiva. Il dg Dal Ben chiude con un aggiornamento sul personale medico-sanitario: «Ce ne sono 287 positivi e 123 ancora sospesi, il che vuol dire che mancano al momento all'appello 410».