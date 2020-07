Bambina positiva al Covid, chiude il centro estivo a Mortise: 80 in isolamento

Scatta il protocollo sanitario per chi ha frequentato il centro estivo Parco delle Farfalle a Mortise (nella foto un'immagine di archivio del 2018) gestito dall'associazione Pegaso dopo che è stato riscontrato un caso di positività di una bambina

Tamponi e quarantena

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali tra i nuovi casi di coronavirus registrati in regione c'è quello di una piccola risultata non negativa al test. Come da procedura il centro estivo è stato chiuso per sottoporre a controlli iscritti e operatori. Tamponi a tappeto insomma per piccoli e adulti. La mamma si è accorta della febbre della figlia salita in serata, il giorno seguente non l'ha mandata alle attività, dopo l'esito del test ha avvisato gli organizzatori che hanno fatto partire tutta la trafila.