De Poli: «Congratulazioni alla guardia di finanza, si conferma presidio di legalità»

"Paga Pantalone", così è stata chiamata l'operazione della guardia di finanza che ha portato a sei arresti per associazione a delinquere: gli indagati chiedevano indebitamente aiuti di Stato per l'emergenza Covid a nome di aziende fittizie.

De Poli

Il senatore Udc Antonio De Poli si congratula con la guardia di finanza per il lavoro svolto. «Congratulazioni ai finanzieri del comando provinciale di Padova per l'operazione eseguita oggi che ha portato alla scoperta di un'associazione a delinquere dedicata alla truffa nei confronti dello Stato. Le fiamme gialle, ancora una volta, si confermano come un importante presidio a tutela della sicurezza e della legalità» ha detto De Poli.