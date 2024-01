Autista colto da malore finisce contro il guardrail

Paura oggi 24 gennaio alle 14 in via Zuccherificio a Este lungo la Regionale 10. Un autobus della Sita partito da Monselice e diretto proprio ad Este, per un probabile malore del conducente è finito fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Nell'urto il mezzo è rimasto danneggiato. A bordo si trovavano una trentina di studenti che stavano facendo rientro a casa dopo la mattinata trascorsa a scuola. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito a parte una ragazza che ha lamentato un dolore alla schiena ed è stata portata al pronto soccorso di Schiavonia a scopo precauzionale. Il conducente del bus, subito soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sarà tuttavia sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso per sciogliere ogni dubbio.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Este coordinati dal comandante Giacomo Sinigaglia per i rilievi con il supporto dei carabinieri della stazione di Este che si sono occupati della viabilità. In tal senso si sono registrati importanti ritardi per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e ad un carroattrezzi di rimuovere l'autobus incidentato. I passeggeri a bordo hanno atteso un mezzo sostitutivo, altri hanno proseguito a piedi verso casa essendo ormai

quasi arrivati a destinazione.