Il fiuto di Garvin scova una dose di droga nel portafogli di uno studente

Carabinieri a scuola nell'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze pasquali. Il 27 marzo i carabinieri della stazione di Este, unitamente all'unità cinofila di Este con il cane anti droga Garvin, hanno fatto visita ad un istituto scolastico del territorio. L'attività, voluta fortemente dai vertici del comando provinciale dell'Arma, si inserisce in un progetto teso a stroncare il fenomeno dell'assunzione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. L'attività dei carabinieri si è svolta durante il normale orario di

lezioni.

Cosa è successo

Tra lo stupore dei docenti e delle classi per quella visita inaspettata, i militari hanno chiesto a tutti gli alunni di uscire dalle rispettive aule che sono state quindi oculatamente ispezionate. In una di queste, il fiuto del cane Garvin ha permesso agli operanti di individuare un portafogli al cui interno c’era una bustina di cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso complessivo di 0,78 grammi, che è stata sequestrata. Il proprietario del portafogli, successivamente identificato in un giovane residente a Monselice di 17 anni, è stato segnalato alla Prefettura di Padova quale assuntore di sostanza stupefacente. I controlli da parte del personale dell’Arma, in sinergia con le istituzioni scolastiche continueranno su tutto il territorio della provincia di Padova.