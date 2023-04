Il fiuto di Zico non tradisce mai: due studenti segnalati alla Prefettura

Droga tra i banchi di scuola: il cane Zico la scova e mette nei guai due studenti. Ieri, 19 aprile, nel corso di un servizio di ispezione all'interno di un istituto superiore di Este, i carabinieri hanno rinvenuto sostanza stupefacente. L'attività è stata voluta fortemente dal dirigente scolastico nell'ottica di un contrasto continuo alle devianze giovanili.

Cosa è successo

Durante un servizio di prevenzione e repressione in materia di sostanze stupefacenti, richiesto dalla dirigenza scolastica del centro di formazione professionale “Manfredini”, i carabinieri della stazione di Este e dei cinofili di Torreglia, dopo avere fatto uscire gli studenti, hanno effettuato un controllo nelle classi. L’infallibile fiuto di Zico, il cane antidroga, ha fatto centro anche questa volta. Il cane ha infatti annusato tra gli effetti personali lasciati sui banchi, tra i giubbotti e gli zaini. Si è inchiodato davanti ad uno zaino e poi davanti ad un altro. I carabinieri hanno quindi potuto rinvenire e sequestrare circa 2 grammi di marijuana, poi, all’interno di una canaletta in plastica per il passaggio dei cavi elettrici, Zico ha fiutato dell’altra marjuana, circa 0,4 grammi chiusa dentro un ovetto di plastica delle sorprese, con all’interno anche il grinder. Due studenti sono stati quindi segnalati alla Prefettura di Padova quali assuntori.