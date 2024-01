Ex Configliachi, ora hanno tutti e tre un nome i ragazzi morti all'Epifania

Hanno tutti e tre finalmente un nome, i tre sfortunati giovani morti la notte dell'Epifania all'ex Configliachi. Questo perché è stato identificato anche il terzo giovane deceduto lo scorso 6 gennaio. I tre erano stati ritrovati privi di vita all’interno di una stanzetta sita al primo piano dello stabile ex Configliacchi di via Guido Reni, nel quartiere Arcella, a Padova.

La causa del triplice decesso era sin da subito stata ricondotta dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della questura di Padova intervenuti sul posto ad un probabile avvelenamento da esalazioni di monossido di carbonio sprigionato da un braciere artigianale rinvenuto vicino ai tre corpi esanimi. Due delle vittime, grazie alle impronte rilevate dal Gabinetto Interprovinciale della Polizia Scientifica, erano state identificate rispettivamente per due giovani di 24 e 18 anni, già controllati e noti agli uffici della Questura. La difficoltà c'era stata, inizialmente, perché al momento di quel fermo i due avevano dato una falsa identità. Poi proprio grazie alle impronte si è risolto il giallo.

Attivati i contatti con il Consolato tunisino in Italia a Milano che rintracciava e informava i familiari dei due giovani, mancava l'identificazione del terzo. La svolta quando proprio una parente residente in Italia, una donna tunisina domiciliata in Abruzzo, che riferiva di non riuscire dal 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a contattare i propri familiari in quanto i cellulari risultavano spenti. Così il Consolato, sulla base delle identificazioni dei due ragazzi effettuate dalla Polizia Scientifica, otteneva la conferma dalla signora tunisina di come il terzo giovane fosse il fratello maggiore del 18enne deceduto, ragazzo per il quale non c’è alcuna traccia di precedenti identificazioni o controlli sul territorio nazionale.