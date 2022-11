Una firma storica: avviata la progettazione del nuovo Ospedale di Padova

Le firme vengono poste intorno alle ore 12.45 di quella che si può già definire una giornata storica: la data di oggi, mercoledì 30 novembre, verrà d'ora in poi ricordata come quella che ha ufficialmente sancito l'avvio della progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo Polo della Salute di Padova Est.

Nuovo Ospedale

A siglare il contratto Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e l'ingegner Francesca Federzoni, amministratore delegato di Politecnica, impresa mandataria del raggruppamento temporaneo (completato da Atiproject, Cooprogetti Società Cooperative e Techint) che si è aggiudicato l'appalto lo scorso 13 maggio. Se nel frattempo sono passati tutti questi mesi è perché la cordata arrivata al secondo posto aveva presentato ricorso, respinto in tempi record dal Tar. Il raggruppamento capitanato dalla Politecnica avrà ora 120 giorni per presentare il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Ospedale, che potrà contare su 933 posti letto e che occuperà una superficie totale di 192.600 metri quadrati di cui 86.670 di superficie sanitaria, mentre 48.150 metri quadrati saranno riservati a ricerca, didattica e trasferimento tecnologico.

Giuseppe Dal Ben

A dir poco entusiasta il direttore generale Dal Ben: «Non posso che essere felicissimo, questa è una data storica non solo per Padova ma anche per il Veneto e per tutta l'Italia, perché compiamo un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di quello che sarà uno degli ospedali più grandi d'Italia. Per la primavera 2023 porteremo a casa il progetto di fattibilità tecnico-economica, che rappresenta una fase fondamentale. Il nome del nuovo Ospedale? Prima costruiamolo, e poi ci pensiamo».