Focolaio all'asilo notturno del Torresino: 30 positivi al covid su 82 ospiti

E' stato scoperto un grosso focolaio di covid a Padova, con poco meno della metà degli ospiti dell'asilo notturno del Torresino che sono risultati contagiati. Come fa sapere il comune: «A seguito del riscontro di un caso di positività al Coronavirus di un ospite dell’asilo notturno di Padova, si sono immediatamente attivate le verifiche su operatori e altri ospiti, come da protocollo. Dopo i tamponi è risultata la positività di circa 30 persone su 82. Per questa ragione mercoledì sera si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del Sindaco di Padova accompagnato dalla dirigente dei Servizi sociali, del Presidente della Provincia, dei responsabili dell’Ulss 6, dei vertici delle forze dell’ordine».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il focolaio

«Da subito sono state attivate le procedure sanitarie previste. Ecco perché le persone risultate positive rimarranno in isolamento presso la struttura dell’asilo notturno mentre quelle risultate negative saranno affidate in sicurezza a strutture capaci di garantire lo svolgimento del periodo di isolamento fiduciario. La situazione è sotto controllo, costantemente monitorata col supporto delle autorità sanitarie, degli operatori sociali, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Il focolaio è circoscritto, si è provveduto ad adempiere a tutti i protocolli e le procedure».