Green pass obbligatorio, Fsp Polizia: «Potremmo perdere dalle 50 alle 70 unità al reparto mobile»

Per ora nessuna criticità. L’introduzione dell’obbligo di Green pass riguarda anche le forze dell’ordine e il sindacato di polizia Fsp era preoccupato per possibili problemi.

Il sindacato

«Un argomento così estremamente divisivo tra gli appartenenti alla polizia di Stato non ha creato problematiche inerenti il controllo materiale della certificazione, ma questo non deve farci dormire sogni tranquilli, le criticità, infatti, le riscontreremo sulla gestione dei servizi soprattutto riferiti al reparto mobile di Padova – ha spiegato Luca Capalbo, segretario provinciale Fsp polizia Padova – Perdere un numero ipotetico che va dalle 50 alle 70 unità operative perché non possessori di certificazione verde graverà in maniera sostanziale sul carico di lavoro del restante personale, in uno scenario di tensione sociale abbastanza accentuato. Fsp polizia Padova aveva da subito immaginato che il problema andava trattato in forma globale proprio per evitare quelle situazioni di divisione tra gli appartenenti che non sono nei connotati dell’essere poliziotti. Continuiamo a lavorare senza sosta, senza abbassare la guardia e nell’interesse di tutti, alla delicata situazione generatasi a seguito dell’obbligo di Green pass per recarsi a lavoro e proseguiremo in questa direzione ma fare un tampone con farmacie e centri privati al completo sarà cosa estremamente difficile. È necessario garantire un Green pass a condizioni semplici e agevolate finalizzato al solo lavoro. Nel rispetto di tutti, logicamente compresa la stragrande maggioranza dei poliziotti che si è sottoposto a vaccino e che oggi, già deficitaria, non può e non deve essere chiamata a sopperire ad eventuali probabili disfunzioni organizzative e politiche».