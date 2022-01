Usano il gel igienizzante come benzina e danno fuoco all'auto della prof

Hanno usato il gel igienizzante come fosse benzina e hanno dato fuoco all’auto di una delle loro insegnanti. Gli autori del gesto sarebbero due studenti di quarta superiore dell’istituto Bernardi di Padova.

Il fatto

Come riporta il Mattino di Padova di giovedì 20 gennaio, la Procura sentirà presto la dirigente Alessandra Bozzolan e il vicepreside Marco Antonello. L’accaduto risale all’ottobre scorso. Una supplente, portatrice di handicap, stava uscendo dal Bernardi quando ha visto la sua auto in fiamme. La donna ha spento da sola l’incendio e poi è partita la caccia ai responsabili. Le ricerche sono andate avanti un po’ di tempo fino a che uno degli alunni si è deciso a parlare, facendo due nomi. Uno dei due, qualche giorno prima del fatto, aveva ricevuto una nota disciplinare per aver offeso l’insegnante danneggiata. Gli studenti avrebbero imbevuto di gel igienizzante dei fazzoletti a cui poi avrebbero dato fuoco. Probabilmente per vendicarsi. I ragazzi si sono scusati con la professoressa ma dalle famiglie non è arrivata la proposta di risarcire i danni che ammonterebbero tra i 600 e i mille euro.