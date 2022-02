Legambiente e genitori insieme per la vivibilità delle strade di accesso a scuola

Nonostante la pioggia via Sant'Osvaldo si è riempita di colori martedì pomeriggio, quando lungo la via sono apparsi grandi cartelli raffiguranti bambini impegnati a riappropriarsi della strada per muoversi in bici, giocare e socializzare. Sono stati posizionati dai volontari di Legambiente di fronte alla scuola elementare A. Volta, per avviare un confronto con genitori e residenti sul problema del traffico che congestiona la via negli orari di entrata e di uscita degli alunni.

Legambiente

«Padova è una delle città più inquinate d’Italia e ha un alto numero di incidenti stradali - dichiara Melissa Morandin del gruppo mobilità di Legambiente Padova - e per costruire una città più sana e vivibile è fondamentale progettare delle strade scolastiche libere dalla smog, dal traffico e dal parcheggio selvaggio. Abbiamo scelto questa via perché molti sostano sulla pista ciclabile come se fosse un parcheggio, intralciando la viabilità ciclo pedonale e rendendo pericolosa l'entrata e l'uscita da scuola. Vogliamo confrontarci con i genitori per trovare delle soluzioni che permettano ai bambini di andare a scuola in sicurezza anche in bicicletta senza trovare la pista ciclabile piena di auto.Questa iniziativa quindi è solo l'avvio di un percorso che faremo in questa e in altre scuole interessate, perché il problema è molto diffuso. Chiunque voglia contattarci per individuare problemi e soluzioni può scrivere a stradescolastiche@legambientepadova.it e verrà ricontattato».

Clean cities

«Il tema del traffico di fronte a scuola è sentito da molti genitori e dalla scuola stessa che più volte ha cercato una soluzione per alleviare la pressione delle auto qui davanti - commenta Paola Bragagnolo, mamma di una bambina di prima - Ben vengano dunque iniziative per confrontarsi come questa, perchè il tema è sicuramente complesso e non facile, ma credo sia evidente a tutti che una situazione di caos come quella attuale non va bene». La richiesta di realizzare strade scolastiche libere dalle auto fa parte del pacchetto di proposte presentato da Legambiente con la campagna Clean cities per progettare quartiere per quartiere, percorsi e strade che contribuiscono a risanare l’aria con una mobilità sostenibile.