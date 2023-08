Fausto Collesei stroncato da un male incurabile

La malattia l'aveva colpito un paio d'anni fa. Lui, Fausto Collesei 43 anni di Legnaro non ha mai mollato la presa e ha sempre pensato di poterne venire fuori. Amava la vita. Negli ultimi mesi però, il male, un tumore, è tornato a farsi sentire in maniera sempre più invasiva fino a togliergli anche l'ultimo respiro. Il 43enne, piastrellista che da qualche tempo aveva trasferito la sua residenza a Brugine, nel corso della sua vita è stato un grande appassionato di sport. Soprattutto nel ciclismo ha ottenuto importanti risultati e vittorie sia nella trafila delle giovanili che nel panorama dilettantistico. La notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole. Il funerale è stato programmato per sabato 5 agosto alle 10,30 nella parrocchia di Legnaro. Venerdì alle 19,30 è in programma un rosario. Fausto ha militato in molte tra le maggiori società a livello agonistico conquistando numerosi riconoscimenti sportivi ed ha ha pure svolto l'attività sportiva con il Cse - Centro Sportivo dell'Esercito. Sabato saranno in tanti gli appassionati di due ruote che si recheranno in chiesa per rendere omaggio all'amico morto prematuramente.

Il dolore

Fausto Collesei lascia nello strazio la moglie Deborah Tono che fino all'ultimo ha confidato nel miracolo e non l'ha mai abbandonato. Ai parenti più stretti del 43enne sono pervenute decine di attestazioni di vicinanza in un momento così delicato. Per volontà della moglie Deborah e dei genitori Renato e Cesarina verranno raccolte offerte a favore dello Iov. Proprio la struttura padovana ha seguito l'evolversi della malattia di Fausto con grande premura e professionalità. Tutto questo, tuttavia non è bastato a salvarlo. Ieri, 2 agosto, non appena in paese si è diffusa la notizia della morte di Fausto Collesei anche il sindaco Vincenzo Danieletto a nome di tutta l'amministrazione comunale ha voluto trasmettere alla moglie di Fausto le più sentite condoglianze.