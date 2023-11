Piena del Bacchiglione, il Comune assicura: «Nessuna ripercussione per la città»

Il Comune di Padova rimane in allerta per quanto riguarda la piena del Bacchiglione. Afferma a tal proposito il vicesindaco Andrea Micalizzi: «Dalle segnalazioni del Genio Civile attendiamo la piena del fiume nel tardo pomeriggio/sera, di portata simile a quella già transitata due giorni fa senza ripercussioni per la città. Possiamo affermare quindi che anche quella di oggi sarà altrettanto priva di conseguenze. Le azioni di prevenzione che abbiamo preso negli ultimi giorni, con la chiusura dell’immissione del fiume nei canali interni a Ponte dei Cavai, rimangono in ogni caso attive».

Bacchiglione

Continua Micalizzi: «La Protezione Civile prosegue nel monitoraggio degli argini fluviali, che sono infrastrutture fondamentali per il nostro sistema di difesa idraulica. È proprio in momenti di attenzione come quelli che stiamo vivendo che emerge ancora più chiara l’importanza di investire nella manutenzione degli stessi, tanto più per gli effetti dei cambiamenti climatici, che ci consegnano estati sempre più secche e piogge sempre più intense nel periodo autunnale. Faccio appello alla Regione Veneto perché garantisca le risorse necessarie per opere di questo tipo». Continuiamo in ogni caso a mantenere la massima allerta e a rimanere in costante contatto con il Genio Civile per garantire la sicurezza di Padova».