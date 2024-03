Dramma sulle rotaie: persona investita dal treno, traffico in tilt

Una persona è stata investita da un treno oggi 13 marzo alle 8,45 all'altezza della stazione di Mestrino sulla linea ferroviaria Venezia-Milano. A quell'ora stava transitando un treno Italo che era partito poco prima dalla stazione di Venezia Santa Lucia alle 7,58. Il macchinista non appena si è reso conto del tragico impatto ha frenato subito la marcia. Non è stato possibile evitare l'impatto. Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale della polizia ferroviaria unitamente ai sanitari del Suem 118. Per la vittima dell'investimento non è stato possibile far altro che constatarne l'avvenuto decesso. La linea ferroviaria ha subito pesanti ripercussioni. Almeno per 120 minuti il tratto è rimasto inibito per consentire agli operatori di terminare le singole attività e rimuovere la salma dalle rotaie.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284 - 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678