Microcriminalità, due arresti per furto e spaccio

Nel pomeriggio di venerdì 28 luglio sono stati tratti in arresto, da parte di personale della Questura di Padova, due persone dediti a reati legati alla microcriminalità in città. Il primo un incensurato, sul secondo pendeva già un ordine di cattura.

A seguito di alcune segnalazioni relative, dei cittadini avevano segnalato la presenza di un soggetto sospettato di spacciare sostanze stupefacenti nei pressi della Chiesa di Santa Maria Assunta, nel quartiere Bassanello a Padova, l'intervento. Alcuni uomini in borghese della locale Squadra Mobile hanno individuato un soggetto che, alla vista degli agenti, ha sùbito tentato di eludere il controllo. Durante la fuga è stato notato lanciare tra l’erba a bordo strada un involucro, recuperato e risultato poi contenere una dose di eroina. L’uomo, un ventisettenne, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti mentre cercava di entrare in casa. Sottoposta a perquisizione anche l’abitazione, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, è stata trovata nella sua disponibilità, occultata dentro un termosifone, una busta contenete 17 dosi di eroina per un peso di quasi 10 grammi ed un ovulo con ulteriori 16 grammi della stessa sostanza. Accompagnato in Questura, l'uomo è stato arrestato.

Altro femo, in viale Codalunga in questo caso, doveun cinquatreenne con numerosi precedenti a carico e precedenti condanne per reati contro il patrimonio, nei cui confronti pendeva un Ordine di Carcerazione dello scorso aprile emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato in carcere dove sconterà la pena di un anno per furto aggravato commesso in città nel 2017.