Monopattini elettrici nel mirino della polizia locale: rafforzati i controlli

Si vanno rafforzando i controlli della polizia locale della Federazione del Camposampierese sull'utilizzo dei monopattini elettrici. Troppi i furbetti individuati e ora le maglie si stringono.

I controlli

Un uso spericolato, una scarsa informazione sulle regole che disciplinano la circolazione su strada. Sono questi i fattori che spesso causano incidenti con i monopattini elettrici. «Ciò che si nota infatti, è che, nonostante la circolazione dei monopattini elettrici sia disciplinata da precise regole del codice della strada - si legge in una nota della polizia locale - sulle nostre strade si registrano diffusi comportamenti tutt'altro che esemplari nel loro utilizzo. Dall'andare in due su un unico mezzo, al percorrere le strade contromano, dal guidare sul marciapiede, dal percorrere le aree pedonali e le piste ciclabili ad elevata velocità, dal guidare senza casco protettivo per i minorenni, e altre ancora. Il codice della strada non può essere sottoposto a interpretazioni, né a deroghe. I monopattini elettrici sono equiparati a tutti gli effetti alle biciclette». Se non si rispettano le regole si rischia una multa tra i cento e i 400 euro e la confisca del monopattino. «Anche sulle nostre strade l'utilizzo di questi mezzi di trasporto è sempre più diffuso - ha detto il comandante Antonio Paolocci - soprattutto da parte dell'utenza giovane. Proprio per questo stiamo organizzando specifici servizi mirati da una parte a informare al meglio gli utilizzatori sulle norme da osservare e sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici, e dall'altra a contrastare e se è il caso punire severamente quei comportamenti palesemente contrari alle regole con particolare attenzione a quelli più pericolosi per la sicurezza di tutti».