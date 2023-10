Al volante di un'auto ubriaco fradicio: nei guai automobilista di 42 anni

Più mezzi e uomini dell'Arma hanno passato al setaccio tutta la zona di competenza della Compagnia di Abano con l'obiettivo di contrastare eccessi tra i più giovani nelle zone della movida, ma anche per monitorare le principali arterie stradali e contrastare il fenomeno dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Non è mancata neppure un'attività di monitoraggio dei più noti locali pubblici della zona termale e delle aree verdi. Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego dei militari della linea territoriale supportati dalla squadra di intervento speciale del 4° Battaglione di Mestre e dai militari del Nas di Padova, sono state identificate 53 persone, controllati 27 veicoli e 2 esercizi pubblici. Sono state denunciate in stato di libertà 2 persone, ritirate 2 patenti di guida, elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Una persona è stata segnalata alla Prefettura perchè trovata in possesso di un flacone di 20 millilitri di metadone.

Gli interventi più significativi

A Monselice i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato d'ebbrezza un uomo di 49 anni residente a Torreglia. E' stato fermato ad un posto di controllo e dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'alcoltest. L'esito dell'esame ha fatto registrare una positività di 1,74 g/lt quasi quattro volte il limite consentito dal Codice della Strada. Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. Il record in negativo della serata spetta però ad un uomo di 42 anni di Selvazzano che è stato fermato sempre a Monselice per accertamenti. All'esito dell'alcoltest ha fatto registrare una positività all'alcol di 2,76 g/lt quasi sei volte il limite di legge. Anche per lui oltre alla denuncia è scattato in automatico il ritiro della patente. Patente ritirata, ma solo violazione amministrativa, invece, per un trentunenne sempre di Selvazzano "pizzicato" con un tasso di 0,75 g/lt. La forbice "penale" scatta oltre lo 0,80 g/lt. Capitolo droga è stato segnalato alla Prefettura un trentaduenne di Este che durante una perquisizione è stato trovato in possesso di una boccetta di metadone di 20 millilitri che è stata sequestrata.