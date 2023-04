Morte body builder, spunta l'ombra del doping

Con il passare dei giorni si fa sempre più concreta l'ombra del doping sull'improvvisa morte dell'atleta Simone Venturini, 38 anni originario di Pozzonovo, ma residente a Monselice. A casa dell'appassionato di body building gli investigatori dell'Arma coordinati dal pubblico ministero Benedetto Roberti hanno sequestrato diversi farmaci tra cui scatole di anabolizzanti, e ormoni femminili. Tutto questo fa pensare che il trentottenne abbia assunto nelle ultime ore di vita un mix di farmaci per modellare ulteriormente il proprio fisico che di fatto gli avrebbe creato danni irreversibili al cuore e la conseguente morte. Ieri il medico legale Antonello Cirnelli ha effettuato l'autopsia sul corpo dell'atleta. Al momento non viene esclusa neppure l'assunzione di droghe, ma saranno gli esami tossicologici a fare chiarezza sull'accaduto.

Dolore e indagini

I carabinieri sentiranno gli amici più stretti di Simone e i compagni di allenamento per conoscere nel dettaglio le abitudini del trentottenne e capire se l'amore per il body building l'abbia convinto a seguire la pista del doping per modellare ulteriormente un fisico che già era ben strutturato dal lungo e costante lavoro in palestra. E' naturale che gli investigatori stanno cercando di capire la provenienza delle sostanze dopanti trovate a casa sua e possibilmente assicurare alla giustizia coloro che l'hanno vendute all'atleta. Quello che all'inizio per Simone era solo un hobby, con il tempo è diventato anche un lavoro. Aveva preso il patentino di istruttore e insegnava nelle palestre. Ora resta il dolore per la perdita di un uomo che è sempre stato apprezzato e ben voluto da tutti che potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba per la smania di essere sempre più competitivo nel mondo delle palestre e nella cultura della muscolatura. Nel frattempo i suoi affetti più cari lo piangono.