Doppia denuncia e doppia sanzione per un ristoratore cinese

Doppia denunica e doppia sanzione per un ristoratore cinese. Nell’ambito dei controlli eseguiti presso il suo ristorante cinese, a Montagnana, il NAS ha sanzionato il titolare dell’esercizio, un 26enne, per accertate carenze igieniche nella cucina erogando la sanzione di 1000,00euro. Contemporaneamente il NIL ha denunciato in stato di libertà il titolare in quanto veniva riscontrata la presenza di quattro lavoratori in nero, tutti maggiorenni cinesi, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzione complessiva di 16.900,00 euro.

Nel corso del servizio, che ha visto l’impiego oltre dei militari della linea territoriale anche i militari del NAS e del NIL di Padova, sono stati effettuati anche controlli sulle strade. Sono state così identificate 53 persone e controllati 27 veicoli. Sono state denunciate in stato di libertà 7 persone e ritirata una patente di guida, elevata una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada e infine 3 persone sono state segnalate al Prefetto di Padova, per uso di sostanza stupefacente.